Garmin將台灣列國家「被道歉」 他嘆：將台灣除名何其諷刺

以GPS導航起家的Garmin，就將台灣列為國家一事向中國道歉， 強調未來會努力自查。（路透）

2018-03-31 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕以GPS導航起家的Garmin，就將台灣列為國家一事，被迫向中國道歉，強調未來會努力自查。密西根州立大學政治所博士候選人陳方隅在臉書上表示，一個作為台灣人所聯合創立的企業，必須要讓台灣從國際列表當中除名，這是何其諷刺的事。也有網友認為，Garmin將研發團隊留在台灣，為台灣創造就業機會，台灣人不應該在Garmin被中國欺負的時候，發起抵制Garmin的行動。

Garmin（台灣國際航電股份有限公司）1989年在美國成立，由台灣南投人高民環和美國人Gary Burrell共同創立。陳方隅說，他剛到美國時很意外到處都是Garmin，後來得知是台灣人創立的公司，瞬間有一種沾光感，豈料卻成為最新一波在中國「被道歉」的公司。

陳方隅表示，近期這類型的事件愈來愈多，圖文作家「厭世姬」由於不願意把「中國」稱做「大陸」，就被中國的讀者檢舉到全面下架；柯一正之子、男星柯宇綸被中國網軍以「台獨世家的藝人」為由攻擊，所主演的台片《強尼．凱克》在中國遭禁。

他提到，中國不僅逼台灣人表態，對每個人做思想檢查，也要求全世界的企業表態，只要將台灣列在國家清單就會中槍。英文報導已經開始用kowtow（扣頭）來當動詞當作標題，德文則是用Kotau。

陳方隅最後舉出最近中國政府推出幾項所謂的惠台措施、對台措施，吸引台灣人到中國工作，他認為，其實在全球化之下，各種國際間的人才與資金流動都是很正常的事，但是與中國做生意要小心拿捏，就連沒跟中國做生意的人，都已經沒有事不關己的空間了。

網友Jason Chen強調，Garmin雖然是一間總部位在瑞士、創立於美國堪薩斯州的一間公司，但是它將研發團隊放在台灣，在台灣設廠創造就業機會，在還沒有車用導航的時候就在台灣研發，創辦人高民環甚至還替故鄉南投興建一座耗資上億的圖書館，軟硬體設備兼具。

Jason Chen說，現在卻有台灣人開始抵制Garmin，「你抵不抵制是你家的事，一個把研發團隊放在台灣，一心在台灣生產開發己經幾十年的公司，在對岸被欺負，你現在跟著打壓他？你還是人嗎？」