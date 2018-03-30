中國重掌朝鮮半島主導權？ 外媒這樣分析...

2018-03-30 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前結束訪中之行，期間與中國國家主席習近平見面，外界認為，金正恩搶在川金會前與習相見，使得美、中、朝三國的外交情勢產生化學變化，有美國學者投書外媒，針對兩國過去60年的歷史加以分析，表示中國從未擁有朝鮮半島事務主導權，遑論「重掌」。

美國聖路易斯華盛頓大學東亞系教授馬釗投書英媒《BBC》指出，金正恩掌權以來，先處死與中國關係密切的姑父張成澤，其後又派人在吉隆坡機場刺殺在中國保護下長兄金正男，導致北韓與中國關係降至冰點。然而，金正恩選在與美國總統川普見面前，搶先把「掌權後首個出訪國」的頭銜送給中國，似乎顯示中朝關係已逐漸回暖。

不過，馬釗接著指出，中國官媒《新華社》發布習金會相關新聞通報，文內多次出現「溝通」一詞，強調兩國將經常保持聯繫、加強戰略溝通等，馬釗分析，表面上不斷強調雙方溝通的重要性，在在向外界彰顯中國、北韓間缺乏溝通的「戰略互疑」。

馬釗續稱，冷戰時期北韓對中國保持著若即若離的關係，冷戰結束後亦與中國保持不遠不近，避免自己淪為中國外交博弈的籌碼。他說，從過去20年的歷史來看，北韓在危急時刻會尋求中國的力量自保，一旦危機過去，北韓更傾向與中國保持距離，以自身需求周旋於世界外交舞台。

馬釗進一步指出，北韓與中國間存在有另一層信任危機，肇因於中國共產黨在1992年10月召開的第14屆全國代表大會上表決通過，中國不再以推翻世界資本主義體制為目標，同年更與南韓建立外交關係。他說，這雖然是中國發展經濟的大勢所趨，但看在以統一半島為目標的北韓眼裡，再無法將中國視為堅定的盟友。

馬釗總結，北韓不信任宿敵美國，對中國也保持疑慮，對於這點，歷代中國領導者都心知肚明，因此中國一再對外宣稱，指朝鮮半島的問題，其實根本只是朝美間的矛盾，中國在其中僅是調停者，決不是當事人。