俄羅斯商場大火 釀4死26傷

今日俄羅斯1間購物商場發生火災，已造成4死、26傷。（美聯社）

2018-03-25 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞一間大型購物商場「冬櫻」（Winter Cherry），俄羅斯時間25日下午發生大火，疏散約100人，目前已知造成4人死亡，26人受傷。有民眾捕捉現場一片狼藉的狀況，及驚險逃脫的畫面。

綜合俄羅斯《衛星通訊社》、《俄塔社》報導，西伯利亞中部工業城市科麥羅沃（Kemerovo）的「冬櫻」購物商場，今天下午商場內4樓的電影院和兒童娛樂中心飄出陣陣黑煙，有民眾見到紛紛拿出手機拍攝，甚至捕捉到民眾跳窗的驚險畫面。

俄羅斯警消人員趕到現場，疏散約100位民眾，並控制火勢。但無情的大火不僅延燒1500平方公尺，也奪走4條人命，包括3名兒童及1名女性；26人受傷，送醫治療。目前俄警仍在調查起火原因。

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Просто ад pic.twitter.com/AHoSSluBbL — Dasha （@DashaOy） 2018年3月25日