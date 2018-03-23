震驚全韓！當臨演遭4導演性侵16次 姊妹相繼自殺亡

2018-03-23 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「Me too」反性侵運動接連爆發性醜聞，上月爆出電影《與神同行》配角吳達秀涉嫌性侵、政壇明星安熙正也被女秘書和女下屬指控多次性侵。今（23）日電視節目又一名母親公開指控，她的大女兒在2009年因為連續遭4名導演性侵16次，報警後還反遭威脅撤告，最後壓力過大而走上絕路。當初幫姊姊介紹此工作的妹妹因為過於自責，也選擇結束生命。

南韓電視節目《早晨發電機》今早內容播出後震驚全韓，被害姊妹的母親表示，大女兒就讀研究所時成績優秀，當時小女兒告訴她附近有電視劇在拍攝，正在徵求臨時演員，她因此獲得小配角的打工機會，沒想到拍攝後，「大女兒整個人都變了，後來甚至休學。」

張母看完大女兒寫下的紙條後，前往醫院獲取就診紀錄，才發現大女兒竟慘遭性侵，在4個月內被管理臨演的導演們輪流性侵了16次，還被暴力相向。

張母報警後，警察的態度反而讓被害者受到二度傷害，他對受害人說：「把性器官畫出來啊，看看外觀是怎麼樣」，甚至要求大女兒和加害者直接見面。

綜合媒體報導，2004年她們就對加害者提起告訴，但卻沒有任何1人受到懲罰，調查過程中加害者還對她們加以恐嚇。大女兒在巨大壓力下走上了絕路，小女兒則因太過自責，在網路上發文公開真相後，也選擇輕生。張父一週內失去2個愛女，打擊太大引發腦溢血過世。

張母為了平反女兒的悲慘遭遇，持續奔走奮鬥了十多年，在這波「Me too」反性侵運動中，獲得了在節目上公開為女兒爭取權益的機會。她表示：「即使女兒已經無法回來，我還是要求加害人必須道歉。」

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