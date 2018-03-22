南韓擬修憲總統可連任 但文在寅無法受惠

南韓將修憲，總統可連任，不過現任總統文在寅無法受惠。（歐新社）

2018-03-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓青瓦台今（22日）公布修憲草案，其中最重要的是擬將總統任期由現行的「一任5年制」，修改為「4年一任並可連任一屆」，青瓦台強調，南韓已經透過「燭光革命」開創新時代，民主力量比政治力量更為強大，修改任期的時機已成熟。

據《韓聯社》報導，南韓總統府青瓦台民政首席秘書曹國今在記者會上公佈總統修憲案中有關國家權力結構的內容，主要內容包括規定總統任期4年、可連任一次的條文；曹國表示，南韓在1987年修改憲法時規定總統任期為「一任5年制」的原因是，當時南韓經歷了長期軍事獨裁，為防止任何個人長期掌握國家權力，現行《大韓民國憲法》規定總統不能連任。

曹國強調，如今南韓透過燭光革命讓前總統朴槿惠倒台，顯示出國民的民主力量比政治力量更強大，引進任期4年、可連任的總統制的時機已成熟；總統文在寅也認為「總統4年連任制」可讓總統與地方政府首長的任期保持同步，認同修憲之必要，盼在今年6月完成修憲。

不過就算完成修憲，文在寅也無法爭取連任，曹國指出，根據現行憲法第128條規定，為延長總統任期或連任而修改憲法相關條款時，在相關建議被提案當時的在職總統非修憲後相關條款的適用對象。