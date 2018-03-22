美中貿易戰開打 週四將祭301報復中國

川普（右）將對中國採取關稅制裁，美中貿易戰週四將開打。（法新社）

2018-03-22 06:32

【駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導】美中貿易大戰週四將開打。白宮證實，川普總統將於週四親自宣佈對中國課徵巨額的懲罰性關稅。相關人士表示，未來還可能針對中國在美投資與留學生簽證進行第二波報復。

美國貿易代表萊席爾今天在國會作證時表示，貿易代表署針對中國進行的301調查，建議的救濟措施有關稅和投資限制兩方面。美國在可量化的懲罰性關稅方面會對中國施加最大壓力，但對美國消費壓力減到最小。

美國貿易代表署官員今天下午對媒體進行背景簡報時表示，今年二月，中國派出中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴訪問華府，見了萊席爾與財政部長努勤，是中國另一個機會處理美國的關切，但迄今川普政府對中國的回應不滿意。

這位官員指出，貿易代表署有四個調查面向：一是指控中國以正式或非正式方面強迫美國公司與中國公司合資，被迫將科技轉移給中國公司或夥伴；二是美國公司在註冊智財權方面無法享有中國公司同等的能力；第三是中國是否利用國家基金收購在美國的智慧財產；最後，中國是否涉及駭進美國商業網路以取得商業利益，美國為此曾在2014年起訴數名中國人。

官員說，特別301調查即將終結。川普政府有權做最後決定，但中國在這四個面向受到的指控，貿易代表署都有強烈的證據。

貿易代表署官員表示，中國於2001加入世界貿易組織，自此中國扭曲市場的一些作法開始受到關注，從2003年開始，美國一直就美方的關切與中國進行對話，但情況沒有改善，美國對中貿易逆差不斷惡化，沒有證據顯示中方的行為有所改變。

貿易代表署官員說，川普就任後就表示要運用各種可能的工具改變美中貿易關係的發展，川普與中國國家主席習近平去年四月在佛州會面後同意設立全面戰略對話，美方努力做了準備，不過去年的經濟對話，雙方甚至無法就聯合聲明達成共識。

這位官員說明，在世貿組織無法解決貿易爭議時，特別301條款仍是有用的工具，美國最後一次啟動特別301條款是1995年柯林頓總統針對日本的汽車市場進行調查。

官員表示，今年元月，貿易代表署發表了年度報告，仔細分析了中國並未遵守加入世貿組織的承諾，同時中國在加入世貿後也常常沒有遵行自己承諾要做的事，例如中國在2016年承諾要解除對美國牛肉進口的限制。

官員說，有人建議美國在世貿組織解決這些爭端，但不是所有不良的貿易行為都違反世貿規定，中國在世貿組織下並沒有承諾不用國家基金收買矽谷的高科技公司。從2010年起，中國在美中對話時承諾科技移轉可由各別公司決定，但美方調查結果是中國並未履行其承諾。

官員說，有關中國可能採取的報復，美國認識到問題的嚴重性，做過跨部會討論。至於中國對美投資是否可能受到限制，他說，針對中國利用國家基金或國家企業進入美國市場收購智慧財產，美國國內也有建議限制這些投資的聲音。