俄國大選無懸念！普廷得票率達75％ 再執政6年

俄羅斯18日舉行總統大選，現已完成近5成選票計票，總統普廷得票率高達75%，獲壓倒性勝選。（法新社）

2018-03-19 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯18日舉行總統大選，現已完成近5成選票計票，總統普廷得票率高達75%，獲壓倒性勝選，他在造勢現場感謝選民支持，並高呼「俄羅斯、俄羅斯」的口號。

綜合外媒報導，普廷得票率高達75%，領先俄羅斯共產黨候選人格魯季寧（Pavel Grudinin）的13.3%、俄羅斯自由民主黨黨主席吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的6.3%、前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）的1.4%，篤定連任俄羅斯總統，將繼續統治俄國6年。

普廷稍早已站上莫斯科紅場（Red Square）的舞台上發表勝選演說，他表示儘管環境艱困，過去幾年獲得的成就都反映在大選結果上，強調若人民團結一心，俄國將有遠大前景。他離去前帶領群眾高呼「俄羅斯、俄羅斯」的口號。

報導指出，俄羅斯選舉規定，德票超過50%的候選人可直接當選，不用進入第二輪選舉，普廷將繼續擔任總統至2024年，掌權時間僅次於前蘇聯領導人史達林。