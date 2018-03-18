習近平舊部楊曉渡掌國監委 外媒：反腐促仕途竄升

2018-03-18 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會今（18）日投票選出多位政府高層官員，其中，剛成立的中國國家監察委員會，由中國國家主席習近平的舊部楊曉渡當上「正國級」的國監委首任主任；外媒指出，楊躋身紀檢系統後，靠著反腐工作，仕途竄升。楊曉渡與國家副主席王岐山，將成為習近平的左右手。

「BBC中文網」報導，今年的64歲的楊曉渡曾任中共中央紀律檢查委員會副書記，過去協助王岐山推動習近平第一個任期內聲勢浩大的「反腐運動」，在中共19大後，當選中共政治局委員，成功躋身「黨和國家領導人」之列。

楊曉渡的父親在「解放」前為上海的「紅色資本家」、中共地下工作者，據中媒報道，楊父曾在上海市委統戰部工作，離休前在上海市政協擔任重要領導職務。

楊曉渡長期任職西藏，包括西藏自治區財政廳廳長、西藏自治區政府副主席等，前後長達24年。楊後來被調回家鄉上海出任副市長，2007年，習近平調任上海市委書記時，楊已任上海市委常委、統戰部部長，是習近平的「班子」成員。

2012年5月，楊曉渡躋身紀檢系統，出任上海市紀委書記，任內曾負責辦理上海法官嫖娼事件。隨後，楊的仕途開始加速，2014年被增選為中央紀委常委、副書記，成為王岐山的副手。

楊曉渡在升任中紀委副書記後，不僅兼任監察部部長，不久後又增加國家預防腐敗局局長一職。按照計畫，前述2個部分在監察委成立後取消，組織機構和職能併入監察委，而身兼3職的楊早被認為是監察委主任的有力人選。