詭異！ 開心吃早餐卻突然變臉 2歲女孩：我看到鬼

瑪雅原本開心吃著早餐，望向廚房時卻突然變臉說，那邊「有幽靈般的（東西）」。（圖擷自Ryan Dalton推特）

2018-03-18 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州一名37歲父親日前在推特分享2歲女兒瑪雅（Maya）吃早餐的模樣，只見原本開心吃著早餐的瑪雅望向廚房時，卻突然臉色一變，還指著廚房向爸爸說，她看到「幽靈般的（spooky）」的東西，影片也在網路上引起網友熱烈討論。

綜合媒體報導，瑪雅的父親道爾頓（Ryan Dalton）在本月10日分享女兒吃早餐的影片，只見原本開心吃著手上的吐司、和老爸有說有笑的瑪雅，突然被「某種東西」吸引住，當她轉頭看向廚房時，卻立刻變臉、笑容全失，還指著廚房的方向跟老爸說，「爸爸，有幽靈般的（東西）」，而道爾頓聽到瑪雅這麼一說，也立刻轉頭看像廚房，但什麼也沒看到。

道爾頓接受媒體訪問時表示，當時只是想記錄瑪雅開心搞笑的樣子，也沒想那麼多，更不知道會發生這種事，但也強調相信世界上有幽靈。道爾頓把影片分享到推特後也引起網友熱議，有人認為小女孩可能有特殊能力，可看到大人看不見的東西，也有人勸道爾頓應該要趕緊把房子給賣了。

台灣網友對此則表示，「我起雞皮疙瘩了...信者恆信」、「應該是看到媽媽卸妝後真實面相」。