詭異！ 開心吃早餐卻突然變臉 2歲女孩：我看到鬼

2018-03-18 15:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國阿拉巴馬州一名37歲父親日前在推特分享2歲女兒瑪雅(Maya)吃早餐的模樣,只見原本開心吃著早餐的瑪雅望向廚房時,卻突然臉色一變,還指著廚房向爸爸說,她看到「幽靈般的(spooky)」的東西,影片也在網路上引起網友熱烈討論。

綜合媒體報導,瑪雅的父親道爾頓(Ryan Dalton)在本月10日分享女兒吃早餐的影片,只見原本開心吃著手上的吐司、和老爸有說有笑的瑪雅,突然被「某種東西」吸引住,當她轉頭看向廚房時,卻立刻變臉、笑容全失,還指著廚房的方向跟老爸說,「爸爸,有幽靈般的(東西)」,而道爾頓聽到瑪雅這麼一說,也立刻轉頭看像廚房,但什麼也沒看到。

道爾頓接受媒體訪問時表示,當時只是想記錄瑪雅開心搞笑的樣子,也沒想那麼多,更不知道會發生這種事,但也強調相信世界上有幽靈。道爾頓把影片分享到推特後也引起網友熱議,有人認為小女孩可能有特殊能力,可看到大人看不見的東西,也有人勸道爾頓應該要趕緊把房子給賣了。

台灣網友對此則表示,「我起雞皮疙瘩了...信者恆信」、「應該是看到媽媽卸妝後真實面相」。

Maya was just being silly, eating some peanut butter bread, and she suddenly pointed and said, “That’s spooky.” ???? Time to move. pic.twitter.com/WfxvHl4Z9E