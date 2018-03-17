《台灣旅行法》生效 中媒嗆：打掉台灣邦交國

中國對於川普簽訂《台灣旅行法》十分不滿。（法新社）

2018-03-17 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間16日，簽字通過《台灣旅行法》（H.R.535），鼓勵美台各層級官員的訪問，該法案已正式生效。中國方面對於川普行為表示「不能忍受」，認為「一個中國原則」遭到挑戰，中媒《環球時報》更在社評中嗆聲「絞殺台獨」、「打掉台灣的邦交國」。

據《環球時報》在今（17）日下午針對《台灣旅行法》發表的社論中，提及「這件事不意味著台海地區的戰略格局變了，也不意味著『台獨』的籌碼突然間增多了。大陸力量持續上升，我們對台海局勢的掌控力不斷增強，北京在國際上絞殺『台獨』的手段越來越多，解放軍根據《反分裂國家法》在需要時對『台獨』採取斷然行動並取得勝利越來越不是問題，這些都是真實和不會逆轉的」。

文中提到中國應該要面對美國越來越強硬的姿態，不要再對美國抱有不切實際的幻想，不需要過度看重兩國「友好氛圍」，而做了不必要的讓步。「中國唯有面對現實，對美戰略以變應變，讓我們的應對堅定而穩健」。

針對台問題，文中嗆聲說要多多使用中國所有的「長處」，「包括打掉台灣邦交國、對台增加軍事壓力、精準打擊『台獨』勢力等等。」、「我們要出台讓民進黨當局難以承受的更多主動措施，來抵消美台官員互訪升級的負面後果」。