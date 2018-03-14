CIA局長接班人涉黑牢刑求 國會恐難輕易過關

2018-03-14 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普開除提勒森（Rex Tillerson）後，國務卿之職將由原中情局（CIA）局長接任，局長的職務則由副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）升任。但這位在反恐行動中，表現優異的女性，卻涉及使用恐怖刑求獲取情報，預料諸多國會議員將會在聽證會上緊咬這項議題，讓她難以過關。

綜合外媒報導，61歲的哈斯佩爾在1985年加入中情局，她因嚴守紀律、不畏困難，在情報圈受到尊重；哈斯佩爾也在2017年2月，出任中情局副局長。

哈斯佩爾擁有傑出的反恐表現，並獲得獲得喬治布希獎。但在美國的「反恐戰爭」中，哈斯佩爾曾在美國911事件後，於2002年監督在泰國的中情局黑牢，並涉嫌向2名被指控為恐怖份子的囚犯，在一個月中動用83次「水刑」，甚至拿囚犯的頭反覆撞牆。哈斯佩爾更在逼供後，主導銷毀所有酷刑的影像。

多位資深的政治人物也預告，將會在未來幾週的參院情報委員會聽證會上，用哈斯佩爾刑求的爭議挑戰她。

曾在越戰期間，遭到北越刑求的共和黨籍參議員馬侃（John McCain）形容，「美國數十年以來對囚犯的刑求，是美國歷史上最黑暗的篇章之一」。馬侃說：「哈斯佩爾必須在批准程序中，對她參與偵續計畫的本質與程度，進行解釋。」

民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）更直接表示，哈斯佩爾的背景，讓她不適合擔任美國中情局局長一職。