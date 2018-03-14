他們不代表台灣！ BBC細評中國人大「台灣省代表團」

這13名中國人組成本屆兩會的「台灣省代表團」，其中超過8人為中共黨員。（素材取自中國人大網）

2018-03-14 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國正舉辦年度政治會議全國「兩會」，每年的兩會上，都會出現「台灣省代表團」，英媒《BBC》整理了相關資料，揭露在這屆兩會上盛讚當局政策的「台灣省代表團」的神秘面紗。

根據英媒《BBC》報導，從首屆中國全國人大開始，就有「台灣籍代表」參與，1975年第四屆全國人大會議召開時更首次出現「台灣省代表團」，其後的每一年兩會召開期間，這群人都會打著「代表台灣」的大旗，前往北京參與大會。

然而《BBC》檢視資料後發現，所謂的「台灣省代表團」與真實居注於台灣的人民並無多少關係，以本屆為例，13名台灣人大代表多在中國出生，其中至少有8名中共黨員，還有4名台盟成員，後者是社會主義擁護者1947年在香港成立的政治聯盟，主要負責對台的統戰工作。然而中方公布的資訊中，僅顯示台盟成員的部分，似乎不願提及這些人屬於「中共黨員」的這層身分。

文章續稱，台灣省人大代表過往對北京政策罕有異議，這次台灣省代表團的13名成員在會上亦對當局政策大表讚嘆，稱「修改主席任職期限是人民的心聲，是人民的共同意志」、「對修憲非常擁護，完全贊同，是民心所向」，還有人高呼本次修憲案是「以實際行動增強憲法權威」。

《BBC》進一步引述我國陸委會說法總結指出，中共利用人大台灣省代表團作為中國對台統戰及推行政策的樣板，強調這些人大「既不在台灣生活，也不是台灣民眾選舉出來，完全不能代表台灣民意」。