龐皮歐取代提勒森 美專家認為有利美與北韓談判

前美國國防部亞太副助理部長鄧志強（右一）認為龐皮歐若能證明自己得川普信任，在北韓談判上有利。（記者曹郁芬攝）

2018-03-13 23:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕華府智庫威爾遜中心亞洲部主任鄧志強今天表示，如果川普總統要和北韓領導人金正恩會談，他的談判代表是否真的得到總統支持很重要，川普此時撤換美國國務卿提勒森，代之以中情局局長龐皮歐，若龐皮歐可以證明自己代表川普的意志，會成為一個更有可信度的談判代表。

布魯金斯研究所今天上午就美國與北韓的發展舉行研討會。針對川普在推特中宣佈龐皮歐將取代提勒森擔任國務卿，鄧志強做了上述表示。多數專家認為川普與提勒森不合已傳了半年，今天的宣佈不令人意外。

傳統基金會研究員克里納則認為，龐皮歐過去在北韓議題上支持國家安全顧問麥馬斯特的立場，也就是外交交涉若失敗，美國不排除對北韓發動先制攻擊的可能性會增加。

鄧志強說，金正恩要求南韓向川普傳達的訊息，可能出於三個動機：一是國際社會對北韓施加的最大壓力已發揮經濟作用；二是北韓擔心真的會與美國發生軍事衝突；三是北韓的核武與飛彈發展已達到一個可靠嚇阻的階段，可以暫時不需要再進行測試。

鄧志強認為，北韓目前對南韓向川普簡報的訊息是不置可否的沈默，南韓總統文在寅很希望將美國拉上談判桌，但目前他並沒有看到這個峰會的提議為北韓去核化打開一道大門。他說，對北韓而言，即使能夠坐下來與美國總統進行峰會，已經是個勝利，可以強化金正恩的政權合法性。

他說，中國目前口頭上是樂見金正恩與川普會談，但也很擔心在這個東亞最重要的議題中失去角色。金正恩無意扮演習近平的小老弟。前中情局官員特瑞則相信，金正恩不會樂見中國在他和川普的峰會中扮演任何角色，中國與北韓的關係是前所未見的惡化，北韓愈來愈不願中國介入北韓的對外關係。日本事前未被美國告知，也有被邊緣化的焦慮。未來美國與日韓盟邦的協調應該要強化。