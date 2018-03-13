沿街撒錢做功德 女富商坐大象巡禮

泰國女富商乘大象，沿街撒錢做功德。（取自《泰國網》）

2018-03-13 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕泰國坤敬府竹園縣10日有座寺廟舉行私人功德儀式，發心功德主坐著大象，朝觀禮的群眾撒錢，20萬泰銖（約18.7萬台幣）吸引數百人瘋搶。

散財做功德的主辦人是泰國家畜雞飼養協會會長察維婉，她說，這些錢就是給民眾的，讓撿到的人拿去用。此次功德儀式主要是為十世泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）誦經祈福，這也是察維婉第6年舉辦功德儀式。