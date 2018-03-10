政協委員：擴大台胞證功能 直逼中國身分證

2018-03-10 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協13屆一次會議第3次全體會議，今（10）日在北京舉行，多名政協委員就相關議題進行發言。政協委員中，中國民主黨派「台灣民主自治同盟」副主席陽健表示，中國應解決台灣民眾的「後顧之憂」，擴大台胞證的使用範圍，使其具有類似中國居民身份證的功能。

綜合媒體報導，陽健在發言中提出4項建議，一是積極拓展兩岸人才交流管道，包括設立「台胞就業服務中心」，以及鼓勵中國企業與台灣高等院校、研究機構接軌，為台灣人才到中國就業、創業創造條件。

二是適當擴大台灣民眾，在中國就業的職位類別和範圍。例如目前有12省市試辦高等院校、公立醫院、法律服務業對台灣籍人士開放，當局應總結經驗，擴大試辦範圍。

陽健進一步表示，擴大範圍的措施，可在台灣專業人才聚集地區如江西、重慶等地，實行率先開放。

三是加強有針對性的宣傳引導，鼓勵台灣民眾投身中國中西部建設，並解決兩岸人才交流中不平衡、不充分的問題。

四是解決台灣民眾的「後顧之憂」。陽健建議當局，在醫保、社保、公租房方面，一視同仁，以解決台灣民眾的後顧之憂，並擴大台胞證的使用範圍，提升其便利度，讓台胞證具類似中國居民身分證的功能。

但中國不斷對台祭出優惠措施，陸委會副主委邱垂正8日表示，經過我國相關部門盤點，多數都是既有的舊措施與宣傳，並非單純惠台，其中也帶有「利中」的實質目的，並具有政治統戰的意圖。