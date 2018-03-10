查貪記者死亡 斯洛伐克現「絲絨革命後最大抗議」

斯洛伐克媒體稱，9日在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）發起的抗議活動，是1989年絲絨革命以來最大的一次。（法新社）

2018-03-10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克日前傳出27歲的記者庫恰克（Jan Kuciak）與未婚妻於住處遭槍殺，警方懷疑與庫恰克生前調查政府高層勾結黑手黨貪汙有關。斯洛伐克人民先前已發起約2萬人的紀念遊行，近日更集結上萬人抗議要求總理費科（Robert Fico）的政府集體辭職。斯洛伐克媒體也稱此次抗議是「1989年絲絨革命以來，最大的一次」。

英國《衛報》報導，斯洛伐克昨（9）有上萬民眾上街，於首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）抗議記者庫恰克被殺案，要求總理費科（Robert Fico）的政府集體辭職。民眾要求徹查庫恰克的死亡和「值得信賴的新政府」。一位民眾表示 ，「當權的政治人物已經失去人民的信任，我們不相信政府會獨立調查庫恰克案。他們也沒有徹查先前的醜聞」。

斯洛伐克媒體則稱，9日在首都布拉提斯拉瓦發起的抗議活動，是1989年絲絨革命以來最大的一次，除了首都布拉提斯拉瓦，也有人在歐洲其他城市響應這起抗議。

1989年的絲絨革命，促使捷克斯洛伐克的共產黨政府取消一黨專政，哈維爾（Václav Havel）於1993年成為捷克斯洛伐克總統，完成政權和平轉移。