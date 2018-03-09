這個國家一杯咖啡的價錢 15年前可買一棟樓

委國惡性通膨非常嚴重，黑市的貨幣匯率往往沒過幾天就貶值一倍。（路透）

2018-03-09 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉經濟衰頹，不僅導致全國飢荒、醫療用品短缺，更長期出現惡性通膨現象，《BBC》派駐委國記者撰文指出，現在一杯咖啡的價錢，在15年前可以買下一間房子。

根據《BBC》報導，石油蘊藏量高居全球第一的委內瑞拉曾經十分富裕，國民熱愛出國購物掃貨，然而2014年委國經濟崩潰，政府決定大印鈔票，從此以後，名為惡性通膨的重大災難就此而來，根據國際貨幣基金組織預測，今年年底委國的通貨膨脹率恐飆升至13000%。

長居委內瑞拉的《BBC》記者透露，現在當地1公斤洋蔥的價格幾乎相當於每月最低工資，而他的1名友人有著高血壓的問題，需定時服藥控制，但每盒藥的價格卻是病患年薪的三分之一，醫療用品極度缺乏。

《BBC》指出，委內瑞拉有3種截然不同的貨幣兌換率，政府控制下的2種匯率，與黑市兌換匯率，後者較貼近現實，但漲幅非常迅速，往往幾天內就可能以翻倍來計算。

撰文記者文末嘆道，曾經是南美最富裕的國家之一，如今的委內瑞拉已陷入整體經濟崩潰的困境，「歷史告訴我們，當一個國家開始靠印錢支撐經濟時，結局很少是好的」。