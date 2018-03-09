成龍聯合38名政協委員 提案懲治「侵犯中國國格者」

知名影星、中國政協委員成龍，與其他30多名政協委員共同遞交「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案。（路透資料照）

2018-03-09 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕知名影星、中國政協委員成龍，與其他30多名政協委員共同遞交「制定保護國格與民族尊嚴專門法」的提案，對於侮辱國旗、國徽及改編國歌這些侵犯中國國格的行為可以根據現有法律進行制裁。

《中國青年網》報導，8日下午，來自藝文界第26組的38位全國政協委員聯合遞交了一份關於「制定保護國格與民族尊嚴專門法」，簽名者包括張凱麗、鄭曉龍、張光北、馮遠征、成龍、呂章申、範迪安、呂逸濤等知名藝文界人士。

報導提到，去年8月至今，中國在上海與南京分別發生青年男性身穿仿日軍軍服在抗戰遺址前拍照，並將照片PO上網路，引發中國的愛國人士憤慨。

據了解，這份提案指出，國家對於侮辱國旗、國徽及改編國歌這些侵犯中國國格的行為可以根據現有法律進行制裁，但「對於侮辱中國國格、侵犯中華民族尊嚴的其它犯罪行為，如以中華人民共和國公民的身份宣揚日本軍國主義、法西斯主義、武士道精神的相關行為方式，或者公開侮辱民族英雄、革命先烈等」，卻缺少確切而充分的法律根據，因此要將上述親日行為納入刑法處罰的範疇。