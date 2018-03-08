修憲前狂為習近平造神 中共官員：活菩薩

2018-03-08 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共官員為習近平造神無極限，除了中國國家主席、中共總書記，中共中央軍委主席，現在習近平又多了「活菩薩」頭銜─至少在一些藏人眼裡是如此。

綜合外媒報導，中國第13屆全國人民代表大會第一次會議正在召開，各界關注的廢除國家主席任期制的憲法修正案將於11日下午投票表決。中國全國人大代表、青海省委書記王國生週三（7日）出席青海省代表團會議時表示，居住在青海的藏人把習近平當作一個神。

王國生說，青海省一直跟隨毛澤東的教育群眾建議，所以結合貫徹中共19大精神，對各族群眾進行熱愛黨熱愛領袖熱愛國家熱愛家鄉的教育。

王國生說，在幫助民眾搬家過程中，「我們首先把領袖像掛在了群眾的新房裡，使群眾在享受新生活的同時，又能感受到黨的溫暖，群眾的感恩之心就會倍增。」他沒有具體說明這個「領袖像」是毛澤東還是習近平。

他還說，「在牧區的老百姓說，習總書記才是活菩薩，這個話說得很生動。」

《路透》指出，青海省的藏族人口眾多，其中許多是犛牛牧民，中國政府頗具爭議地將他們遷入永久性家園，而不是讓他們繼續傳統的游牧生活。西藏人權團體和流亡者經常批評中國政府不尊重西藏人的宗教權利和傳統，並指當局踐踏了他們的文化。