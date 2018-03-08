力抗中國高壓統治 今年首見藏人自焚

自焚者是44歲的牧人次闊，在藏人眼中評價很高。（擷取自《自由亞洲電台》）

2018-03-08 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕每年3月10日是「西藏抗暴紀念日」，是流亡藏人在世界各地紀念1959年那場對抗中國解放軍，最終導致達賴喇嘛與8萬名藏人出走的武裝衝突。正當這個重大日子即將到來之際，又有1名藏人為抗議中國暴政而自焚身亡，引發國際輿論譁然。

總部設在美國華府的美國媒體《自由亞洲電台》報導，自焚事件發生在週三（7日）下午5時許，中國阿壩縣1位名叫次闊的44歲牧人，為抗議當局在西藏實施的高壓政策，最終決定縱火自焚，當場不治身亡。

《自由亞洲電台》引述同樣也是出身阿壩，流亡澳洲的西藏前政治犯米奧貢嘉說法，表示次闊自焚之舉在當地已激起漣漪，而當地藏人對他的評價也很高，稱其一向是位關心西藏命運，常為藏族利益發聲的勇者。

米奧貢嘉直言，由於每年3月10日前後，當局都會對阿壩縣進行嚴控，以防發生自焚或示威遊行等抗議事件，次闊深知在抗暴紀念日當天進行自焚抗議完全不可能，因此提前選在7日自焚明志，他說，自焚事件發生後當局對該區擴大控制力度，目前無法得知自焚者的遺體是否被中共搶走，或是交由家屬保管。

從2009年至今，共有152位藏人在中國藏區的自焚抗議事件被證實，次闊成為2018年第1位自焚者，更使境內自焚身亡人數上升至131人。次闊出身的阿壩縣同樣也是全藏區自焚數最多之地，過往曾有41名藏人自焚，同時發生過多起示威遊行事件，因此長期遭中國當局嚴加控制。