他赴日「技能實習」 竟被騙去福島除核污染

2018-03-07 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本2011年發生福島核災，近日有日本建築公司被爆出，竟蒙騙越南「技能實習生」至福島核災區，進行「核污染清除」作業。

《日本經濟新聞》5日報導，據日本「全統一勞動組合」調查，有一越南男子在2015年以「技能實習生」身份赴日工作，卻在不知情狀況下，被建築公司派去福島核災區進行「核污染清除工作」。該實習生表示，當初簽約的工作內容是「建築機械、拆除、土木」，如果知道實際上是進行除污工作，「一定不會去」。

該實習生說，建築公司只稱工作是「簡單的擦洗牆壁」，之後被載去福島縣一住宅區，進行「用鏟子鏟出泥土、在住宅院子清除雜草，蓋上新土」的作業，也時常看到公司員工「拿著之前沒見過的測量儀，在地面附近到處測量」。該實習生曾向公司社長表示不願再去核災區，卻被回「如果害怕就回越南去」。2017年，該實習生私自離開工作單位，現受支援人士保護。

涉事建築公司對此回應，「除污工作也算土木工程，讓實習生從事相關工作沒問題。也不只我們這家公司這麼做」；日本法務省官員說明，「若實習生從事的工作與交給入境管理局的實習計劃不符，屬違法行為，將受處罰」。日本設「技能實習生」制度，原是讓外國實習生在日本企業和農戶工作學習，並將習得技能應用於其國家，但在日本近年勞動力短缺的狀況下，常被當作廉價勞力使用。