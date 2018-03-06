遭控多次強暴女秘書 南韓總統接班人閃辭謝罪！

南韓52歲已婚的忠清南道知事安熙正（見圖），昨被秘書金志恩公開指控4度性侵，她預計今正式提告。（路透）

2018-03-06 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕堪稱南韓總統文在寅接班人的忠清南道知事（相當於省長位階）安熙正（Ahn Hee-jung），昨被秘書金志恩（Kim Ji-eun）公開指控4度性侵，她預計今正式提告。52歲已婚的安熙正則於稍早宣布辭職，隸屬之共同民主黨（執政黨）也火速開除其黨籍，將人掃地出門。

綜合媒體報導，南韓時間週一晚間，金志恩在JTBC電視新聞直播中，泣訴去年6月底至今年2月期間，安熙正多次性騷、4度強暴她，且可惡的是，「近日，安熙正把我叫進辦公室，並對其所作所為向我表達歉意，他可能從#Me too延燒風波意識到，自己一定傷害了我，但當晚他仍繼續逞獸慾」。金志恩表示，打算於6日（週二）將對方告上法院。

報導指出，原先強調與金志恩是「兩情相悅」的安熙正，凌晨突然於臉書撰文，除向金志恩致歉，坦承雙方發生不適當的性關係，是錯誤的行為，還宣布辭去道知事，停止一切政治活動。

報導提到，共同民主黨黨魁秋美愛（Choo Mi-ae）今上午告訴記者，經黨內緊急開會決議，開除安熙正黨籍，並向受害者道歉。

據了解，已婚的安熙正，育有兩名兒子，2010年當選忠清南道知事，4年後成功連任，並於2017年總統大選期間，與現任總統文在寅角逐黨內提名，還被視為下屆南韓總統熱門人選，堪稱文在寅的接班人。

據悉，「#Me too」標籤為好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷多位知名女星，包括《追殺比爾》烏瑪舒曼（Uma Thurman）、《珍珠港》凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）等人，鼓勵受害者挺身而出，訴說親身經歷，讓社會大眾意識到這個普遍存在的亂象，並藉以譴責性侵、性騷與強姦的犯罪行為。