香港租金太貴！住24小時餐廳的「麥難民」暴增

在速食餐廳住宿其實有「潛規則」，像是到店裡前要先洗澡、不該將腳放上椅子等。（路透）

2018-03-05 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣有些地區因為房租高，讓租屋者難以下手。在香港同樣有房租過高的問題，因此有越來越多人成為住在24小時速食餐廳的「麥難民」，其中有約4成人的學歷在高中或大專以上。

綜合報導指出，由於香港住宅租金昂貴，越來越多人在24小時營業的速食餐廳住宿，這種人被稱為「麥難民」。香港社區組織協會調查發現，「麥難民」數量在5年內提升了5.7倍，其中有1成是女性，約4成的人有高中或大專以上的學歷。不少「麥難民」是從事散工，為了配合上班地點，因此選擇在快餐店住宿。

調查發現，香港快餐店中共有384名無家者，其中九龍地區的「麥難民」人數最多，佔了整體近6成。「麥難民」平均露宿時間已長達23.4個月，逾36%的人表示，在速食餐廳住宿的原因是租金太貴，還有26%則是因為失業。

有位已當「麥難民」1年的女子表示，在速食餐廳住宿並不好受，除了會被客人指指點點，還只能坐著睡覺，東西更有可能遭竊。她也說，每家速食餐廳對他們的態度都不一樣，部份店家會讓她們留宿，到了天亮才要求離去，但有的店家態度很差，會用盡方法將趕她們離開。

另一位在長沙灣麥當勞住宿的女子也說，在速食餐廳住宿其實有「潛規則」，像是到店裡前要先洗澡、不能將腳放上椅子等，以避免影響其他食客。