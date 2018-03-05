貝魯斯柯尼投票 上空女權主義者鬧場

2018-03-05 03:20

〔中央社〕義大利今天國會大選，對蕭條經濟、高失業率和移民的不滿成主軸，結果可能帶來政治僵局。前總理貝魯斯柯尼投票時，一名上空女權主義者對他高喊「時間到了」，遭安全人員帶走。

路透社報導，民調預測，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的中間偏右政黨加上其極右派盟友雖不會過半，但可望成為國會最大陣營。

選民不滿根深蒂固的貪腐和貧困日益加劇，反體制政黨五星運動（Five Star Movement）看起來可望因此成為最大的單一政黨。民主黨（Democratic Party）領導的中間偏左執政聯盟恐落居第3。

在中部亞密利亞（Amelia）投票的奧塔維安尼（Giuseppe Ottaviani）說：「我認為五星運動會贏，但我也擔心沒有贏家。在我看來，這兩種情況都是災難。」

貝魯斯柯尼和五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）都出現在排隊投票的隊伍中。貝魯斯柯尼在米蘭（Milan）一個投票所投票時，女性主義運動團體費曼（Femen）一名運動人士光著上半身在他面前高喊「時間到了」（Time's Up），後來被帶走。

「太陽報」（The Sun）報導，81歲的貝魯斯柯尼迅速離開現場，留下滿場為了拍攝角度而推擠的攝影記者，陷入一陣混亂之中。

有過性醜聞紀錄的貝魯斯柯尼後來說：「她很快就被帶走，我還沒機會看她。」

在羅馬，許多選民在長長人龍中等候超過4個小時。巿政府呼籲首都居民須在深夜11時投票截止前現身，以確保能夠投票。

截至中午的投票率剛超過19%，比5年前的這個時候還要高，但比2016年公投時的此刻略低。

民調機構YouTrend指出，義大利南部今天上午的投票率高於2016年公投時，這對五星運動是個有利的跡象。而民主黨在義大利中部的大本營上午投票率低於2016年，堪稱不祥之兆。