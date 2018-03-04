中國政協提議「改香港路名」 洗腦香港下一代愛國意識

2018-03-04 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大正在舉行中，中國全國政協小組會議也在北京展開，其中有1名代表香港的政協委員在會中提議，中國中央政府應該在合適的時間，敦促香港行政特區政府積極完成「去殖民化」，例如更改香港的地名、路名，引起香港民眾批評。

綜合媒體報導，今日舉行的中國全國政協小組會議，約有120多名「香港特邀人士」前往北京參加，其中委員佘德聰便在會中建議，為了從小培養香港人的愛國情懷，中央應督促香港特區政府去除、減少殖民時期留下的痕跡，首先可從更改香港路名、地名著手。

香港許多地名、路名仍然保有英國殖民時期的風味，例如著名的「皇后大道東」、「柯士甸道」與「砵甸乍街」等等。在1997年回歸中國後，已經有部分地名被「去殖民化」，例如位於香港西貢的知名地標調景嶺，英文地名由「Rennie's Mill」 改成「 Tiu Keng Leng」等。

先前才剛傳出本屆中國人大有可能會刪除香港的「一國兩制」，全面改成「一國一制」，現在又傳出有人建議中國中央藉由改地名、路名的方式，「洗腦」香港小孩「愛國意識」。香港民主派人士與當地民眾都表示強烈批評，認為中國在要求別人尊重歷史的同時，自己卻沒有做到尊重香港的歷史。