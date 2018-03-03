兔滿為患 紐西蘭將釋放「殺野兔病毒」

2018-03-03 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕毛茸茸的小兔子討人喜愛，但在紐西蘭大量遽增的兔子卻變成一種「害獸」，當局為了保護境內的農業、畜牧業，及維護「生物多樣性」，計畫要釋放能有效殺死野兔的病毒。

過去幾十年間，「穴兔」成為紐西蘭一項嚴重的生態問題，因為這些野兔會偷吃牧草、挖洞破壞土地，加上沒有天敵，讓野兔的數量不斷遽增，據紐國農業部統計，野兔每年造成至少5000萬紐元（約台幣10.6億元）的損失，且每年也須花費高達2500萬紐元（約台幣5.3億元）來控制野兔數量，野兔對當地而言確實是「頭號害獸」。

先前紐西蘭就嘗試過射殺、下毒、煙燻兔子洞、安裝兔子防護欄等方法，去年也曾使用過被稱為「兔子出血症病毒」（Rabbit Haemorrhagic Disease Virus，RHDV）的病毒來控制野兔的數量，但隨著時間經過，兔子已逐漸對病毒免疫，因此當局再度找來另一款新型的「RHDV1-K5」病毒，可讓野兔在感染後，於24至72小時間出現發燒、痙攣與血栓等病徵，並在發病後6至36小時內死亡，而且也不會感染其他品種動物，因此被稱為「兔子毒藥」，預估將可有效殺死境內4成的野兔。

這項消息雖然讓農民「大大地鬆了一口氣」，但因病毒也會藉由蒼蠅、跳蚤傳播，當地飼養兔子的民眾則大為不滿，雖然當局也有提供自費的病毒疫苗讓飼主接種，但這款疫苗要在接種後21天才有效果，且也無法保證疫苗絕對有效，讓這些兔子飼主憂心忡忡。