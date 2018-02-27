中國吉利成賓士母公司最大股東 資金被爆有「國資」

2018-02-27 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉利汽車創辦人李書福近日取得賓士（Benz）母公司戴姆勒（Daimler）汽車大約9.7％股權，成為戴姆勒汽車的最大股東。中國媒體今（27）日披露，吉利的資金並非如李書福所言都來自境外，而是主要源於「中國某地方國資」。

中國媒體騰訊網財經專欄《棱鏡》指出，投資戴姆勒的資金，並非如李書福24日公開宣稱這次收購沒有使用「中國境內資金」，這筆交易的資金主要來源於中國某地方的官方資金，另有少部分境外資金。報導稱，這可能是複製8年前吉利收到Volvo的方式，當年吉利聘請洛希爾國際投資銀行作為買方顧問，黑龍江省大慶市政府作為國資參與其中。

消息人士透露，沄柏資本作為財務支持方，幫助吉利完成本次收購。沄柏資本官方網站顯示，該公司由前摩根士丹利中國證券業務首席執行官鮑毅攜手國際產投領袖於2016年創立。

在安邦、萬達、海航等併購國外資產的集團遭中國當局嚴打之際，吉利卻砸數十億美元入股戴姆勒集團，震驚海內外。《德國之聲》本月初一篇報導形容李書福是「官媒加持，領導最愛」，中國國家主席習近平多次在李書福的陪同下參訪吉利相關企業，形容習對吉利「關愛有加」。

此外，李書福妻子的身分也相當神秘，名字無從查證，匯豐銀行旗下雜誌「Week in China」去年7月的報導稱，「眼尖的網民發現李書福妻子的名字和習近平妻子彭麗媛妹妹的名字（彭麗娟）同名。」