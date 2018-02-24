中國不斷對台施壓 美媒：川普打「台灣牌」反擊

近期中國在軍事、經濟和外交上不斷打壓台灣，美國也開始反擊，逐步加強與台灣的關係。（美聯社資料照）

2018-02-24 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國在軍事、經濟和外交上不斷打壓台灣，美國也開始反擊，逐步加強與台灣的關係。美國媒體認為，川普政府正在打出「台灣牌」反擊。

《紐約時報》報導，最近中國頻頻派遣戰略轟炸機繞台、不鼓勵中國遊客前往台灣、減少進口台灣貨物。去年還在外交上，拉攏台灣邦交國巴拿馬，改與北京建交。另外，美國要求中國改善北韓核武問題未達成效、中美貿易逆差持續擴大，都讓華府警覺要和台灣逐步強化關係。

報導提到，美國針對中國舉動，逐步強化與台灣的關係。美國國會推動《台灣旅行法》，希望藉此讓軍艦停靠台灣和雙方官員互訪；以往都在美國舉辦的台美國防工業會議，今年5月將移師到台灣舉行；美國在台協會（AIT）新辦公大樓即將在6月啟用，美國按慣例將派官員來訪。香港中文大學教授林和立認為，「川普正在打台灣牌。」

美國共和黨重量級參議員殷霍夫（James Inhofe）表示，美國將繼續支持台灣的做法，現在參議院也將進行《台灣旅行法》的表決，「隨著中國變得更加咄咄逼人，並有意在全球擴大自己的影響，美國與台灣的安全關係，現在比以往任何時候都更加重要。」