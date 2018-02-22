有洋蔥！ 主人墳前苦守11年 忠犬去世！

卡普敦為死去的主人守墓，一待就是11個年頭。（擷取自europapress）

2018-02-22 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一隻德國牧羊犬卡普敦（Capitan）在主人死後堅守墓旁，這一待就是十幾個年頭，此事獲各國媒體廣家報導後，其「忠犬」之名隨之遠播。然而在苦守主人墓11年後，卡普敦近日傳出死訊，結束令人稱道的一生。

綜合外媒報導，阿根廷男子古茲曼（Miguel Guzman）在2005年為慶祝兒子達米安（Damian）13歲生日，買下卡普敦作為生日禮物，沒想到古茲曼在隔年撒手人寰，當辦好喪事後，古茲曼的家人卻怎麼也找不到卡普敦的身影。

古茲曼的家人原以為狗狗走失或已找到新主人，沒想到一週後卡普敦便被尋獲，原來牠跑到古茲曼墳前為其守墓。墓園管理人事後回憶道，卡普敦當時跑遍整個墓園，最終停留在主人的墓碑前，「這一幕著實令人心碎」。

古茲曼的遺孀表示，當家人趕到現場後，只見卡普敦一直吼叫、哀嚎，有如哭泣一般，牠的小主人達米安幾次試圖把牠帶回家，但卡普敦卻馬上跑回墓園，就像在照顧死去主人一般。

在守護主人墳墓長達11個年頭後，卡普敦近日傳出死訊，古茲曼的家人認為，牠終於得以放下守墓的重擔，與其主人相會。