時速可達1000公里！印度將建世界首條「真空管高鐵」

真空管道高鐵目前仍處在實驗階段，把磁懸浮列車放入抽真空的超長人造隧道內，因幾乎無阻力理論上時速可達1000公里。（圖擷自Virgin Hyperloop One）

2018-02-20 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）與印度西部大省馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）邦簽訂框架協議，宣布將在該邦兩大城孟買與浦那之間興建世界首條「真空管道高鐵」，聲稱可以將兩地間的旅行時間從目前3.5小時縮短為25分鐘。

綜合外媒報導，英國維珍集團創辦人布蘭森宣布計劃在印度建造世界首條「真空管道高鐵」，布蘭森表示：「我每次來到印度，都會被當地交通嚇到，如果我是印度人，很多時間都會被迫被花在交通堵塞上。」他認為該系統可以替印度交通帶來革命性影響；計畫將分為兩期，第一期為局部試驗線，耗費2至3年建設和測試；第二階段將完成全部管道鋪設建設，需時5至7年。

真空管道高鐵目前仍處在實驗階段，把磁懸浮列車放入抽真空的超長人造隧道內，由於隧道內的空氣壓力非常小，加上磁懸浮列車與軌道之間基本上沒有阻力，這種交通方式可以達到很快的速度，理論上可以達到每小時1000公里，比大多數的民用噴氣式客機更快。

若世界首條「真空管道高鐵」在印度建成，屆時孟買與浦那之間的旅行時間將從目前3.5小時縮短為25分鐘。

印度近來為了改善交通，對於高鐵建設態度積極，但自家國產高鐵原在耗資6億盧比（約台幣2.7億）、6年時間後，速度只跟普通列車一樣快；去年印度也與日本達成協議，進口「新幹線」列車，預計2023年完成，時速達320公里。