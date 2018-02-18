中國推一帶一路 德外長：民主與獨裁之爭

2018-02-18 02:44

〔中央社〕德國外長嘉布瑞爾表示，中國正透過「一帶一路」影響世界，打造有別於西方價值的制度，民主與獨裁的制度之爭再度浮上檯面，他呼籲西方國家提出對策。

嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）今天在慕尼黑安全會議演講時，首先批評川普領導下的美國再也不可靠，「不知道該相信實際上的行動、說的話、還是推特」。

他表示，中國藉「一帶一路」打造有別於自由、民主與人權等西方價值的制度，自由世界的秩序正在崩解，「目前中國是唯一擁有、而且堅定實現全球性地緣政治目標的國家」，西方國家應該提出對策。

嘉布瑞爾也警告歐洲被分化的危險，指出歐盟的團結正被俄羅斯和中國的「棒子和紅蘿蔔」策略破壞，面對中國的銀彈攻勢，他呼籲歐洲主動投資東歐、中亞和非洲。

演講最後，嘉布瑞爾呼籲歐洲各國團結起來，在世界上扮演更重要角色。

他說，在這個比冷戰年代還複雜許多的世界中，民主與獨裁的制度之爭再度浮上檯面，歐洲是否有勇氣迎接挑戰，將決定「亞洲世紀」是否真的到來。

聚焦全球安全問題的慕尼黑安全會議，多年來一直是各國軍事、外交和情報專家對話的重要平台，今年第54屆會議有美國國防部長馬提斯（James Mattis）、中國全國人民代表大會外事委員會主任委員傅瑩、英國首相梅伊（Theresa May）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等人與會。2