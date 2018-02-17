男搭飛機不斷放屁 引發鬥毆班機迫降

1年長超重男乘客在荷蘭泛航航空（Transavia）班機上不斷放屁，引起機上乘客鬥毆，使該班機在維也納迫降。（路透社）

2018-02-17 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名年長的超重男乘客，由於拒絕在一班杜拜至阿姆斯特丹的荷蘭廉航泛航航空（Transavia）班機上停止放屁，引起機上乘客鬥毆，使該班機在維也納迫降，4名乘客遭警方請下飛機。

《鏡報》（Mirror）報導，荷蘭廉航泛航航空近日一班杜拜至阿姆斯特丹的航班，由於一名機上的年長超重男乘客拒絕停止放屁，引起附近的乘客與該名男性鬥毆，使機長被迫在維也納緊急著陸。

據報導，2名坐在放屁男乘客身邊的荷蘭青年，原本已要求他停止放屁，也向泛航航空的機組人員投訴此狀況，甚至機長也直接對該男子下令停止放屁，這名男子仍不聽勸，引起2位荷蘭青年與放屁男子鬥毆。

機長因此決定緊急降落在奧地利的維也納國際機場，由維也納警方護送4名嫌犯下機。

警方證實，鬥毆事件始於1名乘客不斷放屁，遭勸阻後未停止放屁行為，使周圍2名荷蘭男子不滿而動手。但與放屁男子同排的一對摩洛哥裔姊妹也被送下飛機，荷蘭媒體報導，她們抱怨「我們不認識動手的男子，我們只是運氣不好跟放屁男子坐同一排，我們什麼也沒做」，並稱「泛航員工是以為所有摩洛哥人都會製造問題嗎？」，也認為空服員沒有調解好糾紛。

泛航航空發言人則表示，被請下機的4人現已被列入公司的拒絕往來黑名單，並稱2位女乘客在衝突中也犯有言語侮辱等不當行為。發言人說，泛航航空的員工們接受了專業培訓，且「非常清楚處理衝突事件的界限在哪裡」。4人由於沒違反任何奧地利法律，並未被捕。