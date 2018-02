英文春聯夯！文法越不通消費者越愛

英文春聯發揮中西合璧的創意,受到消費者喜愛。(圖擷取自封面新聞)

2018-02-16 15:27

〔即時新聞/綜合報導〕春節期間,家家戶戶都貼上春聯,增添喜慶氣氛,今年有業者在中國主打「英文春聯」,獲得大批消費者的熱愛。

綜合媒體報導,中國北京的春聯業者余先生,推出許多帶有中式英文(Chinglish)風格的春聯,像是「eat well, sleep well, have fun day by day」(吃好、睡好、天天開心),或「study good, work good, make money more and more」(好好念書、好好工作、賺大錢),獲得廣大消費者喜愛,十分暢銷。

余先生表示,自己的英文並不算好,透露英文春聯必須要簡單易懂,即使語法有錯誤,但似乎更能受到消費者「共鳴」,吸引更多人買單,最常見的還有「day day up」(日日高升),透過中西合璧的創意推出英文春聯,增添過節氣氛。

余先生在4年前,看到一位內蒙古的朋友以內蒙古方言寫春聯,開啟了他製作英文春聯的契機;他指出,一副英文對聯價格為25元人民幣(約新台幣115元),雖比傳統春聯價格高出2倍,但看準年輕人、居住在中國的外國人等消費族群,預估今年會賣出600副英文春聯。