英文春聯夯！文法越不通消費者越愛

英文春聯發揮中西合璧的創意，受到消費者喜愛。（圖擷取自封面新聞）

2018-02-16 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，家家戶戶都貼上春聯，增添喜慶氣氛，今年有業者在中國主打「英文春聯」，獲得大批消費者的熱愛。

綜合媒體報導，中國北京的春聯業者余先生，推出許多帶有中式英文（Chinglish）風格的春聯，像是「eat well, sleep well, have fun day by day」（吃好、睡好、天天開心），或「study good, work good, make money more and more」（好好念書、好好工作、賺大錢），獲得廣大消費者喜愛，十分暢銷。

余先生表示，自己的英文並不算好，透露英文春聯必須要簡單易懂，即使語法有錯誤，但似乎更能受到消費者「共鳴」，吸引更多人買單，最常見的還有「day day up」（日日高升），透過中西合璧的創意推出英文春聯，增添過節氣氛。

余先生在4年前，看到一位內蒙古的朋友以內蒙古方言寫春聯，開啟了他製作英文春聯的契機；他指出，一副英文對聯價格為25元人民幣（約新台幣115元），雖比傳統春聯價格高出2倍，但看準年輕人、居住在中國的外國人等消費族群，預估今年會賣出600副英文春聯。