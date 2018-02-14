母親付不出11萬醫藥費 嬰兒被醫院扣留5個月...

2018-02-14 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家加彭一名母親Sonia Okome，因為付不出200萬中非法郎（約新台幣11萬元）的醫療帳單，她剛出生的小孩就被醫院扣留5個月之久。

據《BBC》報導，此案讓加彭民眾大感震驚，為此還發起捐款活動，成功支付了這筆帳單。該醫院的負責人12日因為涉嫌綁架嬰兒被捕，但在13日相關指控都被撤銷。

嬰兒被醫院「釋放」回家後，媽媽Sonia Okome十分高興，但已經過了5個多月，她已經停止分泌母乳，不能親自餵養小孩，她還透露小孩在醫院待了那麼久，卻完全沒有接種任何疫苗。