再遠都逃不過塑膠毒害... 挪威團隊曝光極地動物悽慘死狀

極地生物也難逃被塑膠垃圾殘害致死的命運，圖為因鳥喙被塑膠繩纏繞，而活活餓死的北極海鷗。（圖片來源：Governor of Svalbard）

2018-02-10 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨著世界人口越來越多，製造的垃圾數量龐大到令人瞠目結舌，而不能輕易被大自然分解的「塑膠」成為許多動物最主要的死因，挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）日前發布最新研究報告，連人煙稀少的極地，都有許多無辜動物被人類間接害死，環境保育組織呼籲，減少塑膠用量是非常迫切的一項重大議題。

據《ABC News》報導，「挪威極地研究所」表示在人煙罕至的極地，也堆滿因大西洋洋流所帶往的百噸垃圾，報告書的照片中，一頭馴鹿鹿角被塑膠漁網緊緊纏繞，從滲血的鹿角來推測，死前曾拚命掙扎甚至因為這樣弄傷自己而死去。

還有一隻北極海鷗（Arctic tern）的嘴被橘色塑膠繩纏繞，導致牠無法進食活活被餓死。另外還有海豹、海龜等生物都受到塑膠荼毒。最令人印象深刻的，是一頭瘦弱的成體北極熊，腳下纏著一大片綠色魚網，緩滿的拖行前進。

參與研究的加布里埃爾森（Geir Wing Gabrielsen）指，在斯瓦巴群島（Svalbard）附近的冰洋，發現愈來愈多塑膠垃圾。他說：「我們上一次在2013年調查時，發現牠們（海洋生物）肚內有逾200件塑膠物。」他估計80%塑膠垃圾來自漁業，塑膠污染除了危害動物生命，亦影響漁民生計。

《綠色和平》組織表示，每3隻海龜，就有1隻吃過塑膠；據估計，90%海鳥體內含有塑膠；科學家曾在48種鯨魚和海豚的體內發現各種海洋垃圾碎片，當中46%正是塑膠。

目前，全球每年有多達1270萬噸塑膠流入海洋。飄浮在海洋中的塑膠，受海流、風浪等衝擊，難以自然降解，而是會分解成比沙粒甚至塵埃更細的「微塑膠」（Microplastics）。這些微塑膠不易清理，也會被海洋生物誤以為是食物而攝入體內，影響健康甚至致死。

馴鹿也因為想要讓鹿角掙脫纏繞的塑膠漁網，而弄傷自己導致死亡。（圖片來源：Governor of Svalbard）