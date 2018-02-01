又有貓科動物滅絕？全球最後一隻華南金貓在動物園去世

全球動物園唯一一隻華南金貓日前過世，由於在野外已多年不見其蹤影，華南金貓恐滅絕。（圖擷自微博）

2018-02-01 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕繼日前美國東部美洲獅被宣布絕種後，地球上又一種貓科動物可能絕種，28日杭州動物園的華南金貓因年事已高，加上近日嚴寒的天氣而不幸死亡，由於這隻是全球動物園唯一一隻華南金貓，而在野外已多年不見其蹤影，華南亞種恐滅絕。

昨（31日），一名網友在微博上表示：「全世界動物園裡最後一隻華南金貓死了，大前天死的，華南野外存在金貓的概率也很低了，也就是說華南這個亞種可能滅絕了。」這名網友受訪時表示，這隻華南金貓為杭州動物園所有，牠年事已高，加上近期寒冷，最終沒能挺過這個冬天。

金貓為一種中等體型的貓科動物，體長90公分，尾長50公分，體重在12至16公斤之間，北京大學動物學博士、中國林業科學研究院助理研究員孫戈指出：「金貓在中國古代被稱為『彪』，與龍、虎齊名，在中國西南地區和東南亞許多少數民族的傳說中，金貓被認為是可以『殺虎屠象』的林中戰神。」

金貓目前被分為指名亞種、華南亞種以及西藏亞種三個分支，指名亞種分布在東南亞，而華南亞種以及西藏亞種則分別分布在中國華南地區與西南地區，在最後一隻華南亞腫死亡後，中國動物園目前也只剩6隻西藏亞種金貓，由於人工飼養的金貓數量太少，無法進行配對繁育，中國境內的金貓滅絕已是時間問題。

由於金貓棲息地的「支離破碎」，目前還沒有金貓種群數量的具體數據，根據《國際動物園年鑑》2013年的統計，目前全世界動物園豢養的金貓僅為51隻，如果沒有新的野外保護和人工繁殖，這51隻金貓恐成其群族的最後身影。

上月29日，美國魚類和野生動物管理局（Fish and Wildlife Service）表示，由於「東部美洲獅」已經長達80年未見蹤跡，因此將牠從聯邦瀕臨絕種動物名單中移除，此舉也正式代表美洲獅的東部亞種宣告絕種。