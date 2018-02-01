實驗：每天快走10分鐘3次 比走萬步健康

一項實驗發現，每天3次「快走十分鐘」其實更容易融入生活中，對健康也更有幫助。（情境照）

2018-02-01 00:02

〔中央社〕值得為「一天一萬步」的養生目標奮鬥嗎，會不會有更好選擇呢？一項實驗發現，每天3次「快走十分鐘」其實更容易融入生活中，對健康也更有幫助。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，要說一萬步這數字從何而來，可能讓你大吃一驚，因為那與日本1960年代的一項行銷有關。

在1964年東京奧運前夕，有家公司推出稱為萬步計（Manpo-Kei）的裝置，開始對注意健康的人行銷。

萬步計堪稱早期的計步器，是根據日本九州保健福祉大學（Kyushu University of Health and Welfare）年輕學者波多野義郎（Yoshiro Hatano）博士的研究成果而製造。

波多野義郎擔心當時的日本人正在複製美國人的懶散生活方式，加上熱衷觀賞棒球比賽，他因此想要盡一己之力讓日本人增加活動。

他認為，若可說服日本人從一天走動4000步增加到大約一萬步，每天就可多燃燒將近500卡的熱量，並保持身材苗條。「一天一萬步」這套養生之道顯然就是淵源於此。

這在行銷上顯然大獲成功。但時至今日，它仍然是改善健康狀況的最有效方法嗎？

BBC「保持健康的真相」（The Truth about Getting Fit）節目展開實驗，比較「一天一萬步」和「快走十分鐘」（Active 10）帶來的好處。

「快走十分鐘」時，你不必計步，只要每天這樣子做3次就可以。

實驗開始的時候先讓志願者維持和平常一樣的活動一天，並進行量測。接下來，雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）教授柯普蘭（Rob Copeland）將志願者分成兩組，其中一組必須達成「一天一萬步」的目標。

另一組則分3回「快走十分鐘」，每一次這麼做的時候大約要走1.5英里，比較像是走了3000步。柯普蘭要求「快走十分鐘」組提高速度，對心肺產生效果。

檢視志願者的成績，「一天一萬步」組3人之中有兩個成功達標，不過都很吃力。「快走十分鐘」組的志願者則相對容易，他們形成一個小組，在上班日自己約時間一起去快走。

也就是說，「一天一萬步」較難達成。但重點來了，哪一種對健康更有幫助呢？

柯普蘭分析追蹤監視器蒐集的數據後表示，研究結果很清楚。

「快走十分鐘組實際上比一天一萬步組多進行了3成溫和到激烈的體能活動，儘管他們的運動時間比較短。在進行溫和的活動時，健康會開始獲得最大好處。」

因此，「快走十分鐘」組雖然真正活動的時間較短，卻有較多時間是在喘氣狀態下，從而使心跳加速。

柯普蘭說：「我們真正目的是要讓你們的心跳加快。已有許多證據顯示，這可降低糖尿病、心血管疾病和某些癌症的罹患率。」