醫病》陰道有軟軟東西快掉出？ 原來是骨盆鬆弛、器官脫垂

2018-01-31 13:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名60多歲女性多年來下腹一直隱約有不舒服下墜感，半年來下墜感越來越嚴重，上廁所甚至會有一顆軟軟的東西掉出陰道，有時還有血絲狀陰道出血與膀胱脹尿不適感，直到就醫，才發現是第三度骨盆腔器官脫垂，凸出來軟軟的球狀物是膀胱，因膀胱長期脫垂壓迫，造成阻塞性解尿困難，最後經「經陰道骨盆底重建手術合併人工網膜置入」手術，才成功改善症狀。

新竹馬偕紀念醫院婦產科醫師王萱指出，台灣約30至50%女性有骨盆腔器官脫垂或尿失禁的困擾，儘管發生率高，主動求醫的人卻不到兩成，多數女性常羞於啟齒，或以為是生產和老化「一定會有」的自然現象。

三度骨盆腔脫垂指的是膀胱、子宮及直腸合併脫垂，治療上應用「經陰道骨盆底重建手術」透過自然孔洞（陰道）置入人工網膜後懸吊於薦骨坐骨棘韌帶，並縫合在陰道前後內壁上，網膜會像升旗一樣把脫垂的器官托上去及復位，人體組織細胞也會漸漸長入網膜間隙，形成強而有力的支撐結構。

王萱表示，該名婦人的手術時間約兩小時半，採全身麻醉，經陰道術式沒有腹部傷口、復原相對較快，術後當天即可進食，並於隔天下床，一週後經過膀胱訓練便康復返家。

王萱指出，骨盆腔器官脫垂依嚴重度可略分為感覺陰道內有沉重感及好像有東西要掉下來（輕度脫垂）；陰道下部可摸到一顆圓圓的球狀物（中度脫垂）；或器官已呈現完全脫垂於體外的狀態（重度脫垂）。輕度脫垂可在生活起居作修訂，並避免腹壓急速上升的運動，不過許多女性民眾都是默默忍受，直到日常及社交生活、睡眠都受到影響，甚至無法工作，才勉強就醫。

王萱提醒，女性民眾應時常注意維持適當體重，避免肥胖加重骨盆腔負荷，少提重物或搬運貨物，減少腹壓造成骨盆腔鬆弛下垂，養成正常排尿習慣少憋尿，免得加重膀胱負擔等，好好愛護膀胱和骨盆。

王萱說，新竹馬偕醫院備有尿動路研究室及專業尿動力技術員能執行泌尿道功能完整評估，軟硬體資源完整，希望提供民眾高品質且即時適當的照護服務。