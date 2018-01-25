醫病》8旬阿嬤罹重度主動脈瓣狹窄 手術後繼續唱歌跳舞

2018-01-25 22:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕84歲的廖阿嬤有高血壓，控制穩定，去年感覺胸悶、呼吸喘，發現罹患重度主動脈瓣狹窄，狹窄5成，由於已有症狀易猝死、中風，恐存活不到2至5年，必須置換主動脈瓣，去年10月接受開胸手術置換無縫線瓣膜，住院1週出院，症狀都消失，可以繼續唱卡拉OK、跳舞了。

台中榮總血管外科主任林雍凱指出，心臟主動脈瓣狹窄主要是血管老化，造成鈣化、狹窄，有猝死和腦中風的風險，一旦出現呼吸喘或頭暈甚至暈倒的症狀，恐活不過5年，有胸悶則活不到2年，因此必須置換主動脈瓣，這已是老年人接受開心手術的常見原因，約占3、4成。

一般傳統開心手術置換主動脈瓣，要縫上瓣膜，手術時間約6至8小時，為了降低風險，發展出「無縫線瓣膜」不需縫合，在清除狹窄的瓣膜後，直接置換、卡上新瓣膜，可減少手術時間半小時到1小時，及使用體外循環機使用時間，可降低腦中風、腎功能損傷等手術併發症風險。

而且瓣膜有金屬支架和主動脈環固定，掉落機率很低，不用縫合，可依原瓣膜原尺寸換上，提高血流動力效能，不過無縫線瓣膜手術仍要做評估，如果主動脈瓣位置不適合，或是太嚴重等則不適用，而且該瓣膜必須自費。

林雍凱說，主動脈瓣狹窄病人如果太老或不適合開刀，可經股動脈置放人工瓣膜，但是無法清除原來病變狹窄瓣膜，只能直接置放，不但自費高昂，且有瓣膜週邊側漏和心律不整的問題，歐美心臟學會未列入建議常規手術，因此無縫線瓣膜是介於傳統與經股動脈手術的改良新技術。