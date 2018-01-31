醫病》男子攝護腺肥大求診 意外發現罹患腎上腺嗜鉻細胞瘤

2018-01-31 13:54

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市65歲鄭姓男子因攝護腺肥大，到童綜合醫院泌尿科檢查，意外發現左腎上腺腫瘤，經核磁共振等進一步檢查後，確診罹患功能性左側腎上腺嗜鉻細胞瘤，可能引起陣發性「惡性高血壓」，而有致命危險，經第四代達文西併超音波定位螢光顯影腎上腺切除手術，約1小時即清除腫瘤，患者術後即可下床活動，住院1天即返家，恢復快速且良好。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，腎上腺是人體非常重要的內分泌器官，不僅分泌激素、調控免疫系統，還可維持體內電解質等，功能受損，導致分泌過低或過高等情形不同，引發的病症也不同，如外觀改變、電解質不平衡、血壓升高或無功能性的腫瘤。

腎上腺疾病患者，常因血壓升高求診心臟科、新陳代謝科或家庭醫學科，或因電解質分泌不平衡造成肌肉無力，經內科或神經內科診療後發現，有些個案是因體檢或定期追蹤發現。

許兆畬表示，腎上腺腫瘤導致的病症，主要分成四種，即原發性醛脂醇過多症（Conn症候群）、庫欣氏症候群（Cushing症候群）、腎上腺性生殖器症候群（Adrenogenital症候群）、嗜鉻細胞瘤。發生率為中年人約3%，老年人則增加至約7%，其中，罹患嗜鉻細胞瘤的機率約每10萬人有0.08例，患者會出現陣發性惡性高血壓、嚴重頭痛、心悸、冒汗等症狀，可能引起意外而死亡。

陣發性惡性高血壓，是指血壓在非常短的時間內升高超過230/130毫米汞柱，患者隨時可能因血壓爆高而有致命危險。

童綜合醫院副院長也是泌尿科醫師歐宴泉指出，達文西併超音波定位螢光顯影腎上腺切除手術，是從腹部先插入幾處小切口，讓手臂器械進入腹腔，先將左側脾彎結腸與脾臟分離，使用超音波定位腎上腺位置後，再打入螢光顯影劑（ICG循血綠），讓血管器官清楚呈現，使手術輕易剝離腎上腺週邊組織，完整地清除腎上腺腫瘤。

歐宴泉表示，當腎上腺腫瘤屬於皮質醇症皮質醇症、醛固酮症、腎上腺性徵異常症、嗜鉻細胞瘤等功能性腫瘤或大於4公分等，就須進行腎上腺切除手術。傳統手術傷口大、復原慢，近10年來幾乎都採腹腔鏡手術，這幾年更進化使用達文西機械手臂手術，精準快速，手術時間更短、傷口極小，出血量也僅5-30cc，患者住院1至2天即可住院。