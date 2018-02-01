中印互尬！印度在東非建海軍設施 與塞席爾簽協議

2018-02-01 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國在區域勢力上的擴張，印度今（31）日和東非國家塞席爾共和國（Seychelles）宣布，兩國簽署長達20年的協議，印度得以在塞國建立臨時跑道與碼頭，供印方海軍使用。

綜合外媒報導，中國在去年在非洲吉布地共和國（Djibouti）成立第一個海外軍事基地，與全球最繁忙的航線相當靠近。這讓印度深感不安，讓它積極在區域內爭取立足點。

印度上週末在塞席爾首都維多利亞港（Victoria）簽訂協議，讓印度能在鄰近另一條航路的阿桑普申群島（Assumption），建立臨時跑道和碼頭。

塞席爾外交國務秘書佛瑞（Barry Faure）說，印方無條件幫助我們，這些建設與活動會在塞席爾的控制、法律下進行。佛瑞進一步說，他們並沒有出租什麼給印度，印方的新設施只是讓他們更好管控130萬平方公里的經濟海域。

印度軍方則說，與塞席爾簽訂合約，為印度海軍影響力跨出一大步，往後能透過這些島嶼，讓船艦與飛機換防。

中國雖早已在亞洲各地興建港口、電力站與公路，但它部分的投資條件卻引發批評。例如中國企圖在斯里蘭卡，以債權轉股權方式，掌控該國南部的赫班托達港（Hambantota）。印度在這方面則較為謹慎，避免給予嚴苛的貸款，並以聯合的手段提供幫助。