強國狠母！9歲男童弄丟手機 竟遭媽媽毒打致死

中國江蘇一名9歲男童航航（見圖）本月5日不慎把手機弄丟，回家向母親自首後慘遭毒打5小時，隔天清晨航航被發現已死亡。（圖擷自網路）

2018-01-29 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇一名9歲男童航航本月5日不慎把手機弄丟，回家向母親自首後慘遭毒打5小時，隔天清晨航航被發現已死亡，其父崩潰哭喊，「家已破，人已亡，希望已不在！」

綜合中媒報導，航航5日下午在外堆雪人，不慎弄丟媽媽給的手機，擔心被媽媽罵，在現場反覆找了3、4個小時，期間到了住同一社區的親戚王芝（化名）家中，當時航航還未被媽媽打，不料航航母親陳蘭（化名）到王芝家找航航時，一見到就摑了3個巴掌，並將航航帶回家。

報導指出，王芝當時有勸陳蘭不要打孩子，但陳蘭回家後仍相當生氣，竟使用膠帶捆綁航航，一路毒打了5個多小時，從傍晚6點一直打到深夜11點，「打了停、停了打，大概打了5次，其間只給他喝了幾口水。」

隔天清晨7點多，王芝聽聞噩耗趕到航航家時，見到陳蘭抱著上身赤裸的兒子跪地痛哭，當時她發現航航身上全是瘀青。醫護人員透露，趕到時航航已死亡，其頭上、臉上都是傷，屁股及雙腿慘不忍睹，皮膚整片青紫怵目驚心。

目前陳蘭被關押在當地看守所裡，航航父親周豐情緒崩潰，在個人社群網站上寫道，「家已破，人已亡，希望已不在，面對失去孫子傷痛的父母，我是兒子，面對獄中的妻子，我是丈夫，面對離去的孩子，我是父親，撕心裂肺的痛！」

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