強國五星級飯店黑幕！馬桶刷刷杯子、馬桶水洗浴巾

清潔人員拿浴巾沾馬桶水來擦地。（圖翻攝自影片）

2018-01-26 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕許多人旅遊時願意花較高費用入住五星級飯店，原因就是將良好的衛生環境列入考量，但中國的五星級飯店近日竟然被踢爆，其清潔人員習慣奇糟無比，竟然用同條抹布擦杯子與垃圾桶，還把浴缸刷拿去刷馬桶，接著再刷浴缸，最後竟然拿去刷杯子。而在官方介入調查後，三間飯店已經出面公開道歉。

據《梨視頻》報導，由於質疑衛生條件有疑慮，記者偽裝成新清潔人員，前往哈爾濱凱賓斯基酒店、哈爾濱香格里拉酒店與哈爾濱永泰喜來登酒店等，三間五星級飯店內臥底。想不到竟然拍到驚人內幕，例如拿浴巾沾馬桶水來擦地、拿馬桶刷刷杯子再刷馬桶、在馬桶裡洗抹布、浴缸裡洗腳墊、拿浴缸刷刷馬桶再刷浴缸，接著再刷杯子，令人相當作嘔。

除了以上噁心地清潔方式外，許多基本住房的清潔打掃也全不合格，例如床尾巾不髒就不換、水壺與杯子不消毒、把浴巾與被子放地上整理，床單、浴巾不髒就不換、未打開的毛巾也不換。

而各間飯店的工作人員與清潔人員渾然不知記者是臥底，於說明工作環境時表示：「正常一天得打掃標準房12間，超過12間一間12塊錢」、「杯子的話在這（洗手槽）刷，正規的那種有消毒，我們的在這刷就可以了」、「有客人時就別這樣刷，這算是違章操作」。

事後記者再偽裝成房客，詢問飯店的工作人員住房環境，工作人員非常肯定地保證，每天床單都會換、水壺也會消毒、不會拿刷子刷杯子，且會有專門人士檢查，就在記者問了許多問題後，工作人員還略微無奈表示：「我們是五星級」。而在此影片於網路上爆紅之後，中國當局也介入調查，三間原本否認事實或打模糊仗的飯店也在微博上公開道歉，強調影片中的內容嚴重違反規定，會徹底檢討並改進。