對中國加重關稅引爆貿易戰？ 川普這麼說...

美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室簽署「201條款」的行政命令，即日起進口到美國的太陽能電池、模組及洗衣機，都將另外課徵20%到50%不等的關稅。（歐新社）

2018-01-24 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日決定對進口太陽能電池、模組及洗衣機課徵最高關稅，引發中國和南韓不滿抗議，並被外界解讀為美中貿易戰所開出的第一槍。川普今天表示，不會發生貿易戰，但也警告其他國家別佔美國便宜。

川普履行在競選承諾「美國優先」，他今天在白宮橢圓形辦公室簽署「201條款」的行政命令，即日起進口到美國的太陽能電池、模組及洗衣機，都將另外課徵20％到50％不等的關稅。美國貿易代表署（USTR）認為，中國製太陽能電池等零組件，嚴重傷害美國相關產業。

川普指出，簽署「201條款」行政命令，是為了要保障美國企業和工人就業，有利於美國消費者，並展現美國堅持公平貿易的原則，「美國不再被別人佔便宜」。

對於中國和南韓抗議的聲浪，川普表示，不會因徵重關稅，而讓美國與中韓發生貿易戰，只會讓美國人有好的工作，讓製造業再度回到美國本土。川普說，關稅將促使國外廠商在美國建廠，三星和LG已經承諾將到美國南卡羅來納州和田納西州設立洗衣機廠，創造1600名工作機會。

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