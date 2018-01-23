習近平覺得不行？ 中國限娛令恐盯上嘻哈、頹廢風藝人

中國限娛令開始盯上嘻哈風。圖為上海Breaking大賽，這項賽事被認為是中國最重要的嘻哈音樂節，有許多來自世界各地的團體參賽。（路透）

2018-01-23 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國限娛令再升級！傳出中國國家新聞出版廣電總局在內部會議上，提出包含封殺「對黨離心離德」的藝人等「四不用標準」，甚至還規定展現嘻哈、次文化、頹廢風格的藝人也不能用，引發網路熱議。

據《美國之音》報導，中國廣播電視行業最高監管機構——國家新聞出版廣電總局，在內部會議上提出封殺藝人的標準，包括「對黨離心離德、品德不高尚的演員堅決不用」、「低俗，惡俗、媚俗的演員堅決不用」、「思想境界、格調不高的演員堅決不用」、「有污點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用」等「四個堅決不用」標準。

同時還明確規定，紋身藝人、體現嘻哈文化、次文化（非主流文化）、喪文化（頹廢風格）的藝人也不能用，從19日起，這些封殺令開始在中國的社交平台上傳播，引發網路震撼。

在微博上擁有400多萬粉絲的嘻哈歌手GAI（原名周延），臨時缺席湖南衛視《歌手》節目，遭質疑是「被缺席」，粉絲還發現，GAI的微博名，從「超級無敵GAI」改為「GAI周延」，自我簡介也移除了「說唱歌手」的標籤。

《美國之音》指出，在中國領導人習近平治下，中國對媒體和文化控制越來越嚴密，報導回顧了近年來當局對娛樂界不斷升級的限制：

2012年「限娛令1.0」：對婚戀交友、才藝競秀、情感故事、遊戲競技、綜藝娛樂、訪談脫口秀、真人秀等7類節目實行播出總量控制。

2014年「限娛令2.0」：規定每個頻道播出新聞、競技、文化、科教、生活服務、動畫、少兒紀錄片和對農等8類節目比例達到30％，對歌唱類選拔節目、電視晚會等進行調控。

2016年「限娛令3.0」：規定上星綜合頻道每年19：30—22：30開播的引進境外版權模式節目，不得超過兩檔，同一檔真人秀節目，原則上一年只能播出一季。

台灣網友對此紛紛表示，「誰叫你嘻哈的歌詞沒捧黨」、「習包子:我覺得不行」、「乾脆規定只能表演國樂與京劇算了」、「具有中國特色的嘻哈─數來寶。」