東京4年來最強暴雪！300航班取消、3萬多人受影響

東京前一次出現大雪是2014年2月，睽違4年再度發出大雪特報。（法新社）

2018-01-23 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區降下大雪，連接東京都的兩大機場大受影響，成田機場因為風雪封閉2條跑道，要降落的班機只能轉降其他機場，羽田機場則因為大雪，同樣取消了超過3百個國內線航班，合計昨晚共有3萬多人受影響，9000多人滯留成田機場一整夜。

綜合日媒報導，成田機場昨天封閉跑道進行除雪，合計142航班停飛，約9000人滯留機場一夜，也有人在飛機上等了2小時後又被請下飛機。根據統計，光是日本2大航空業者日本航空與全日空22日合計就取消了國内線226航班、國際線37航班，約有3萬2780人行程受到影響，今天（23日）仍有逾50航班確定停飛。

東京都心累積雪量達23公分，在昨晚10時達到高峰。東京前一次出現大雪是2014年2月，睽違4年再度發出大雪特報。

根據日本氣象廳資訊，目前關東地區累積積雪量為福島市25公分、宇都宮市與前橋市24公分、東京都心21公分、仙台市18公分、水戸市17公分、橫濱市15公分。

東京大雪導致民生交通大受影響（美聯社）