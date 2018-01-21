美眾議員性騷擾女助理 竟拿納稅人血汗錢付遮羞費

美國聯邦眾議員帕特·米漢過去曾對女助理求愛、性騷擾，被投訴到倫理委員會後，竟以公帑與之和解。（美聯社）

2018-01-21 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議員帕特·米漢（Patrick Meehan）過去曾對女助理求愛、性騷擾，被投訴到倫理委員會後，竟以數千美元的納稅人血汗錢與對方達成和解，眾議院發言人指出，已將米漢踢出倫理委員會，並對其展開調查。

根據《紐約時報》報導，賓夕法尼亞共和黨代表帕特·米漢，被前女性助理指控寫信表達愛意，若沒有得到回應，米漢態度就會變得非常不友善，自己在國會辦公室的工作開始受到威脅，因此前女助理趨向在家工作，最後甚至辭去助理一職。

前女助理對此向倫理委員會申訴，卻被米漢拿出數千美元（約台幣數萬元）的國會辦公室基金來支付和解金；米漢目前62歲，已婚且擁有3個小孩，他全盤否認前女助理的指控，並指出自己相當注重職場性別平等，並公開呼籲該名受害前女助理，將所有申訴時的保密內容公諸社會。

但前女助理的律師亞歷克西斯·羅尼克（Alexis Ronickher）認為，米漢的聲明是想「竭盡全力保住自己的飯碗」，當初要求保密的就是米漢，現在又要求女方放棄保密，律師表示，米漢很清楚知道受害人不會同意這項要求，「她視個人隱私重於一切」。

事件曝光後，眾議院女性發言人阿什利·斯特朗（AshLee Strong）表示，已立即將米漢踢出眾議院倫理委員會，並著手開始調查他所被指控的事項；眾議院議長保羅·賴恩（Paul Ryan）指出，米漢最好繳回他用來和解的納稅人血汗錢。