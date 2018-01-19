MeToo燒到聯合國 員工控UN包容性侵、阻受害者申訴

#MeToo事件延燒至聯合國，有數十位聯合國員工站出來表示，聯合國組織內以沉默方式處理於不同程度的性侵，甚至是強暴行為。（美聯社）

2018-01-19 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕#MeToo事件延燒至聯合國，有數十位聯合國員工站出來表示，聯合國組織內以沉默方式處理於不同程度的性侵，甚至是強暴行為，若受害者申訴恐會面臨失業，組織內也沒有適當措施幫助受害者。聯合國對此則聲明，將會加強調查性侵事件，並對性侵維持「零容忍政策」。

據《衛報》調查，有數十位在10多個國家工作的不具名聯合國員工，向《衛報》透露，聯合國並未積極處理組織內部的性侵甚至強暴行為，申訴管道也無法有效幫助受害者。受害者均來自不同的聯合國辦公室，他們在事發後被迫辭去工作或威脅終止工作合約，但包括聯合國高級官員在內的涉嫌性侵者，卻未受到懲罰。

接受《衛報》調查的員工中，有15人表示過去5年內，曾遭遇過從口頭騷擾到強暴程度的性騷擾或性侵行為，其中有7名女性員工有正式申訴。但一曾為世界糧食計劃署工作，並受主管騷擾的受害者表示，申訴也有風險，「如果你申訴了，你的職業生涯也會結束，如果妳的身份是顧問更是如此」。許多受害者也表示，當她們受到性騷擾或性侵，聯合國內部沒有適當的醫療與諮詢措施幫助受害者。

聯合國則承認，組織內部對於性騷擾的沉默確實是問題，也聲明中表示，將會「加強調查性侵事件和支持受害者」，以及提供受害者諮詢熱線等補強工作。聯合國秘書長古鐵雷斯（Antonio Guterres）也已成立一工作小組，研究聯合國應對性侵的制度，並表示會「優先解決內部的性侵問題，並對性侵堅持零容忍政策」。