霸氣護生態！蟾蜍產卵 法國政府不惜封路2個月

2018-01-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國維德海岬（Pointe de la Varde）原本就屬於敏感的自然保護區，現在又正逢蟾蜍和蠑螈繁殖的時間，當地政府為了保護牠們不被道路交通打擾或輾死，乾脆直接將一條靠近海峽的道路封鎖兩個月！

根據《中央社》報導，每年的1月到3月，維德海岬一區就會有很多兩棲類動物遷移，尋找適合繁殖的地點。這區的蟾蜍和蠑螈都被列在國際自然保育聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄上。

去年1月底，伊爾韋蘭省（Ille-et-Vilaine）政府曾警告聖馬羅市（St-Malo）市府，當地有太多蟾蜍在繁殖期間死亡，主因是被車輾死。聖馬羅市市府在收到警告後，決議封路，封路的效果也相當顯著，專家在數日到數週內發現，蟾蜍卵的數量增加了許多。

這項措施既然有效，聖馬羅市市府決定在今年持續執行禁令，在1月15日到3月15日之間，將這條道路封閉，禁止所有車輛通行。

但在法國，為了保護動物封路、暫停工程計畫並不罕見。例如2015年，法國南部小村歐博（Aubord）本應執行一項蓄洪池工程，預定地上卻出現一種稱為「小鴇」的受保護鳥類棲息，法國國家自然保護委員會（CNPN）因而不同意這項計畫。

當地市長、民意代表向當時的生態部長賀雅爾（Segolene Royal）陳情，但賀雅爾拒絕直接批准。