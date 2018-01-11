北美自由貿易協定恐瓦解？墨西哥：川普退我也退

擁有24年歷史的北美自由貿易協議陷入瓦解危機，墨西哥揚言，若美國退出，將跟進。圖為去年美加墨三國進行NAFTA第三輪談判照。（路透）

2018-01-11 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大愈來愈擔心美國總統川普可能會退出北美自由貿易協定（NAFTA），最快將在本月底公布，引發加元和墨西哥比索迅速下跌，現更傳出若美國退出，墨西哥也將退出談判，擁有24年歷史的北美自由貿易協定瀕臨瓦解。

據《路透》報導，3名墨西哥消息人士指出，如果美國總統川普開啟為期6個月的退出北美自由貿易協定（NAFTA）進程，墨西哥也將退出談判；NAFTA本月將在加拿大蒙特婁舉行第六次磋商，屆時美國為一方，加拿大和墨西哥則為另一方，雙方存在重大分歧。計畫舉行七輪談判，3月底結束所有會談。

報導提到，川普曾多次聲明，如果NAFTA不做出重大改變，美國將會退出該協定，美國商業協會曾呼籲，川普政府如果退出NAFTA將是一個嚴重的錯誤，會令美國「倒退五步」。

各國談判代表將於本月在加拿大蒙特婁舉行第六次磋商，屆時美國為一方，加拿大和墨西哥則為另一方，雙方存在重大分歧。計畫舉行七輪談判，3月底結束所有會談。

北美自由貿易協議是美國、加拿大及墨西哥在1992年8月12日簽署了關於三國間全面貿易的協議，此協議於1994年1月1日正式生效。北美自由貿易區擁有4.5億人口，國民生產總值約17.3萬億美元，年貿易總額1.37萬億美元，其經濟實力和市場規模都超過歐洲聯盟，成為當時世界上最大的區域經濟一體化組織。